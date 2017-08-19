Заместителя департамента здравоохранения Владислав Нигматулин, сообщил, что 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.
Жертвы нападений в Сургуте находятся в травмцентре, двое в тяжелом состоянии
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 14:01, просмотров: 1018, комментариев: 0
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00