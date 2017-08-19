Жертвы нападений в Сургуте находятся в травмцентре, двое в тяжелом состоянии

Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»

Поскольку в своих монологах я поднимаю довольно откровенные темы, многие люди, встречающие меня на улице, уверены, что могут вести себя панибратски. Меня это напрягает