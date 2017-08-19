​Правительство Югры сделало заявление о нападениях в Сургуте. "Все под контролем"

Ситуация в Сургуте под контролем властей округа.
Правительство Югры оказывает помощь пострадавшим в Сургуте. Сегодня в Сургуте неизвестный напал на прохожих. В результате происшествия 7 человек были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. По сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.
О происшествии доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Обстоятельства происшествия выясняются. На место событий незамедлительно прибыл глава города Сургут Вадим Шувалов.
В интересах сохранения обшественного спокойствия, а также в интересах следствия гражданам и СМИ рекомендуется руководствоваться достоверной информацией при оценках происшествия - до установления всех обстоятельств следственными органами.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00