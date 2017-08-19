В сети появились фото убитого нападавшего на Бахилова // ФОТО 18+

В сети появились фото преступника, напавшего на людей в центре Сургута. Судя по всему он был застрелен полицейскими.
На поясе мужчины обнаружен пояс с неизвестным пока устройствам.
В сети появились фото преступника, напавшего на людей в центре Сургута. Судя по всему он был застрелен полицейскими.
На поясе мужчины обнаружен пояс с неизвестным пока устройствам.
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Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00