По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.
Напомним,сегодня в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих. Возможно, оба происшествия связаны между собой.
Пока имеются данные об одном погибшем и 12 пострадавших.В городе введен план-перехват. Полиция пока не дает комментариев.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00