По неподтвержденной пока информации, до нападения на людей на улице Бахилова, в ТЦ "Северный" неизвестный бросил дымовую шашку. Были вызваны пожарные.

Напомним,сегодня в центре Сургута (напротив ТЦ "Мир") вооруженные ножами и огнестрельным оружием люди в масках напали на прохожих. Возможно, оба происшествия связаны между собой.

Пока имеются данные об одном погибшем и 12 пострадавших.В городе введен план-перехват. Полиция пока не дает комментариев.