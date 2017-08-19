Все школы региона готовы к новому учебному году

К 18 августа все 722 образовательные организации региона признаны готовыми к новому учебному году. К такому выводу пришли межведомственные и общественные комиссии, проводившие приемку учреждений. Все учебные заведения снабжены паспортами антитеррористической защищенности и оборудованы системами оповещения.

Как отметила глава Югры Наталья Комарова, работы по модернизации материально-технической базы школ проводятся в условиях роста числа учащихся. В этом году, по сравнению с прошлым, прогнозируется увеличение числа школьников на 8 877 человек. Но за счет ввода новых объектов и реконструкции старых, во всех муниципалитетах отмечается снижение доли обучающихся во вторую смену, а в шести муниципальных образованиях уже сейчас действует односменный режим обучения.

«К этой цели должны стремиться остальные, в том числе - за счет более активного привлечения частных инвесторов, использования модели муниципально-частного партнерства или концессионных соглашений при создании новых объектов», - подчеркнула Наталья Комарова.