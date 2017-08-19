Пьяный водитель из Лангепаса может сесть на два года

Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Лангепасу на улице Кедровой был задержан 28-летний мужчина, управляющий автомобилем «Фольксваген Бора». Остановив иномарку, стражи порядка заподозрили, что водитель пьян.

Медицинское освидетельствования подтвердило их подозрения. Кстати, задержанный уже был ранее лишен права управления за езду в нетрезвом виде на срок 1 год 5 месяцев. Теперь в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.