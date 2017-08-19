"Газпром-Югра" уверенно стартовала в турнире на призы Тюменской области

МФК "Газпром-Югра" уверенно стартовал в турнире на призы Тюменской области. В первом мачте группового этапа югорчане победили "Новую генерацию" из Сыктывкара со счетом 4:2.

Голами в составе нашей команды отметились: Марсенио, Чишкала, Волынюк и Кайо. "Любая победа всегда важна. Это конечно, не то, что мы хотим видеть, это всего лишь подготовка к чемпионату. Начинать ее с победы очень приятно. Нужно сохранить дух победителя – это очень важно", - заявил после игры главный тренер клуба из Югорска Кака.

Следующую встречу "Газпром-Югра" проведет сегодня в 17.00. Соперником нашей команды станет "Синара" из Екатеринбурга.