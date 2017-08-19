Тюменский губернатор спел с "Хором Турецкого"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев накануне вечером предстал перед земляками в необычном амплуа. Вместе с "Хором Турецкого" он исполнил несколько песен на праздничном концерте, посвященном дню рождения региона.

Глава области смотрел концерт с площади на Цветном бульваре вместе с другими тюменцам, затем Михаил Турецкий пригласил его для совместного выступления. Губернатор спел три композиции: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда — мой компас земной» и «Я пью до дна за тех, кто в море». Кроме того, Якушев вместе с артистами хора исполнил гимн России.