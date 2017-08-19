К Земле летит крупнейший в истории астероид

NASA сообщила о приближении к Земле астероида Florence. Он пролетит мимо нашей планеты 1 сентября.

Как пишут "Известия", этот астероид станет крупнейшим из когда-либо приближавшихся к Земле - размер Florence составляет 4,4 км. Он приблизится к планете на 7 млн км.

"Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет первого сентября, все они были меньше,- Florence - самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов", - передает слов сотрудника лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Пола Ходаса "Российская газета".

Приближение космической глыбы не представляет никакой угрозы для землян, подчеркивают специалисты.