На базе «Сказка» открылся военно-патриотический лагерь

На базе туризма и отдыха «Сказка» открылся военно-патриотический лагерь для школьников. Жить в армейских условиях отправились 15 курсантов военно-патриотического клуба «Комбат». Причем все – девушки. Так как два предыдущих года участниками кадетского лагеря были преимущественно ребята, в этом году предпочтение отдали представительницам слабого пола – учащимся 6-11 классов.

В первый день в лагере девушки оборудовали кубрик – место, где проведут пять дней смены. На торжественном открытии старшая группа курсантов продемонстрировала, как она справляется с

установкой палатки, разборкой и сборкой автомата. Также девушки показали свою строевую подготовку и чисто женские навыки, необходимые курсантам, – подшивку воротничков, чистку картошки.

По словам начальника лагеря Хайдара Казеева, за время пребывания в лагере подростки закрепят навыки в сборке, разборке автомата, строевой и военно-тактической подготовке. Также им предстоит попробовать силы в стрельбе и научиться оказывать первую медицинскую помощь. Правда, программа нынешней смены, с учетом девичьего компонента, предполагает некоторое послабление по сравнению с прошлыми годами. Но по-прежнему на отдых времени остается очень мало, девушек ждет строгий режим.

Напомним, палаточный лагерь Пойковской школы № 2 принимает ребят в «Сказке» третий год. На первом месте у организаторов отдыха – безопасность подрастающего поколения во время смены, поэтому перед открытием территорию проверили специалисты Роспотребнадзора и МЧС, а с подростками провели инструктажи о правилах безопасности