В Нижневартовске набирает популярность известное движение - буккроссинг, появившееся в городе три года назад по инициативе сотрудников Центральной городской библиотеки имени М.К. Анисимковой.

Только за первое полугодие 2017 года в Нижневартовске в буккроссинге поучаствовало три тысячи экземпляров книг. В прошлом году - 5400 изданий.

Напомним, в общественном проекте движения книг среди читателей участвуют только те книги, которые расположены на специальных стеллажах. Так, полки буккроссинга установлены в Центральной библиотеке имени М.К. Анисимковой (улица Дружбы Народов, 16), в здании железнодорожного вокзала, международном аэропорту Нижневартовска, а также в кинотеатре «Югра - cinema». Читатели легко узнают стеллаж по названию «Давайте читать вместе!». Прежде чем попасть на полку, каждая книга, которая будет участвовать в проекте, проходит подготовку: в каждую литературу вклеивается специальный информационный листок с информацией о буккроссинге, памяткой для читателя о том, как стать буккроссером.