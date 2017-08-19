В Югорске пройдет выставка к юбилею 763 истребительного авиационного полка

Завтра, 20 августа, в 14:00 в музее Югорска состоится открытие временной экспозиции, посвящённой 65-летнему юбилею 763 истребительного авиационного полка «Обнимая небо».

На выставке будут представлены личные предметы, документальные фотографии офицеров запаса 763 истребительного авиационного полка и жителей гарнизона Комсомольский. Также все желающие смогут увидеть предметы летного снаряжения, шлем ЗША-5, катапультное кресло, авиационные пушки ГШ-6-23 самолета МиГ-31 и многое другое.

На торжественном открытии ветераны полка вспомнят о боевых буднях, внештатных ситуациях, расскажут о службе и поздравят друг друга с юбилеем.

Выставка продлится до 12 ноября 2017 года. Дополнительная информация и справки по телефону: 8 (34675) 2-17-46