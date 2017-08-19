В Ханты-Мансийске построят бумажный лабиринт из макулатуры

В следующую субботу, 26 августа, Театр кукол организует первый в Ханты-Мансийске «Бумажный перформанс». Мероприятие пройдет в рамках Года экологии.

В 12:00 на площадке центрального входа в Театр Кукол из скотча и бумаги все желающие создадут арт-объект для себя и своих детей.

Материалом для лабиринта станет исписанная бумага, черновики и газеты, которые в течение лета были собраны у организаций города. Также все участники мероприятия могут принести макулатуру для строительства с собой. Таким образом, по задумке организаторов, макулатура обретёт вторую жизнь в акте творчества.

Самое главное - желание создавать и удобная форма одежды. Дети с одного года допускаются на мероприятие в сопровождении родителей, с трёх лет будут допущены в самостоятельное творчество.

Участие в «Бумажном перформансе» бесплатное.