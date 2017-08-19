Благотворительный проект «Исполни мечту» в Сургуте уничтожают вандалы

Афиши проекта «Исполни мечту», созданного общественной организацией «Дай лапу», в Сургуте уничтожают вандалы. Портреты и информация о подопечных общественного движения – собаках, ищущих дом, были размещены на остановках городского общественного транспорта. Но всего за неделю большая часть плакатов оказалась заклеена коммерческими, при этом нелегальными, объявлениями, а то и просто испорчена, либо сорвана.

«Печально, что не все понимают, какой ценой достаются благотворительные проекты. В данном случае платными – за счет гранта – были лишь дизайн, печать и монтаж наклеек. Фотографы бесплатно делали фотографии собак, а это непростой труд, который занимает много времени, ведь животные не умеют позировать,- обращаются общественники к жителям города. - Волонтеры вложили силы в согласование в администрации и организацию проекта, придали собакам красивый внешний вид перед фотосессией, а дети из студии «Счастливый художник» с душой подошли к созданию рисунков о животных. Сургутские собаки могут обрести дом. Нужно только рассказать о них людям и показать их во всей красе. Сургутские остановки могут быть красивыми и чистыми без особых проблем. Нужно только перестать на них рисовать и размещать бумажные объявления только на досках объявлений».