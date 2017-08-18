Телеканал "Лайф" прекращает вещание. Ты доволен, Нэвэльный?

Телеканал "Лайф" в пятницу 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, но останутся другие проекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге.

Портал Znak.com передает, что уволены все эфирные сотрудники, а также несколько журналистов. Один из неназванных источников издания объяснил закрытие канала тем, что "стоящие перед властью задачи можно решать и более дешевыми способами".

Ранее РБК сообщило, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников.

"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями лайфа на сайте и в соцсетях", - пояснил собеседник агентства.

Владелец канала Арам Габрелянов утверждал, что не планирует закрывать телеканал полностью.