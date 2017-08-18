Навальный продал «Лайфу» видео про свой отдых во Франции. Заработал 10 тысяч рублей для своей избирательной кампании

Оппозиционер Алексей Навальный продал изданию «Лайф» видео про «отдых Навального во Франции» за 10 тысяч рублей, сообщает «Медуза».

В конце июля 2017 года Навальный отправился во Францию — отмечать день рождения жены Юлии. В начале августа о поездке политика сообщило издание «Лайф», приложив в качестве подтверждения записи с камер наблюдения.

«Лайф» утверждал, что видео прислал «гражданский журналист» через специальное приложение LifeCorr, созданное для сбора фото и видео очевидцев. Через это же приложение издание опубликовало задание для пользователей: тому, кто снимет Навального на отдыхе, обещали 50 тысяч рублей.

Вскоре «Лайф» получил новое видео из Франции, его выложили 18 августа в материале «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». В тексте говорилось, что ролик загрузил «гражданский журналист». Этим «гражданским журналистом» оказалась Юлия Навальная.

Алексей Навальный рассказал, что увидел задание от LifeCorr, когда находился во Франции. Он заехал с женой в Руан, и Юлия сняла короткое видео о его прогулке по городу.

Навальный отправил снятое видео своему пресс-секретарю Кире Ярмыш, а та — знакомому, который и переслал ролик «Лайфу». При этом издание перечислило ему не 50 тысяч рублей, как было обещано, а 10 тысяч. Эти деньги Навальный переведет в свой предвыборный фонд.