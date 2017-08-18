В финском городе Турку вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

По крайнем мере один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в финском городе Турку, сообщает Lenta.ru. Сообщается также о нескольких раненых на другой улице в центре города.

В настоящее время полиция разыскивает еще нескольких предполагаемых нападавших. Жителям советуют не появляться в центре города.

Ранее 18 августа на прохожих в Турку напал неизвестный с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему, затем он был задержан. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны. Ростуризм проводит проверку, были ли среди пострадавших в Турку граждане России.

«Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и уточняет информацию, но сведений о том, были ли среди пострадавших российские туристы, пока нет», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Накануне в Каталонии был совершен теракт, в котором погибли 14 человек и еще 130 пострадали. Сегодня в Барселоне состоялась памятная церемония, в которой приняли участие более 100 тыс. человек.