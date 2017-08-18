В Югре может пройти Всемирный конгресс оленеводов

Ассоциация "Оленеводы мира" обратилась к губернатору Югры Наталье Комаровой с предложением принять следующий Всемирный конгресс оленеводов в 2021 году, сообщает РИА Новости.

"Соответствующее предложение действительно поступило со стороны официальных руководящих лиц ассоциации "Оленеводы мира" в адрес губернатора автономного округа. Наталья Владимировна Комарова подтвердила готовность региона выступить местом проведения следующего Всемирного конгресса оленеводов мира", — отметил заместитель директора регионального департамента внутренней политики Сергей Тимошков.

По его словам, это свидетельствует о высокой оценке со стороны ассоциации состояния оленеводства на территории Югры и усилий региона в вопросах обеспечения законных интересов, комплексного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

Ассоциация "Оленеводы Мира" охватывает свыше 20 коренных народов, занимающихся оленеводством, и около 100 тысяч оленеводов в 9 странах и обладает статусом наблюдателя в Арктическом совете. Конгресс Ассоциации является высшим органом организации и проводится каждые четыре года.

В Югре в настоящее время насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, площадь оленьих пастбищ превышает 28 миллионов гектаров.