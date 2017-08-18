Василий Уткин возобновил комментаторскую карьеру

Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил о возобновлении своей деятельности, передает «Интерфакс». По его словам он будет комментировать матчи чемпионата Испании по футболу, которые в России будут транслироваться в социальной сети "ВКонтакте".

"Моя встреча с представителями "Телеспорта" состоялась в среду, когда, как я понимаю, они окончательно завершили сделку. Предполагаю, что сейчас компания занята вопросами запуска трансляций. В свою очередь, могу сказать, что рад возобновить комментаторскую карьеру, и что я ждал такого случая", - приводит слова Уткина "БИЗНЕС Online".

Василий Уткин долгое время руководил дирекцией спортивного вещания на "НТВ-плюс" и был одним из лиц телеканала "Матч ТВ", который начал вещание осенью 2015 года. Через некоторое время он покинул канал. С 2016 года он успел комментировать футбол на "Евроспорте" и живьем в различных пабах Москвы. С января он сотрудничает с каналом РБК.