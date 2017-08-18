Не угомонятся. В Тюмени прошел митинг против «Матильды»

В Тюмени прошел митинг против показа фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает РБК Тюмень. Акцию в областном центре приурочили к столетию прибытия в город семьи последнего российского императора Николая ⅠⅠ. Монаршие особы были в Тюмени 17 августа 1917 года по пути в Тобольск.

Всего на площади Единения и согласия, по оценкам организаторов, собралось около сотни человек — именно такое число участников и было заявлено изначально. На митинге, кроме взрослых, выступали и дети. Например, к микрофону вывели к 10-летнего мальчика.

«Я гражданин Российской Федерации, и я против того, чтобы у нас снимали такие гадкие фильмы», — заявил ребенок собравшимся.

«Акция прошла неплохо. Кто-то приходил, кто-то уходил. Мы собрали более 150 подписей за запрет выхода фильма в прокат. Под данным призывом автографы оставляли и участники митинга, и прохожие. Все подписи будут переданы Наталье Поклонской», — рассказал один из организаторов митинга Алексей Медведев.

По словам Медведева, организаторы пытались донести до граждан, что фильм «Матильда» не просто коммерческий проект, который нацелен на создание ажиотажа в обществе и зарабатывание денег.