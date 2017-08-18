Доля НКО в социальных услугах Югры приближается к 15%

В ближайшее время планы правительства Югры по увеличению доли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг региона до 15% будут реализованы, сообщает РИА Новости.

В текущем году власти Югры планируют передать негосударственным организациям не менее 10% средств бюджета округа, выделяемых на социальные услуги, а в ближайшее время этот показатель увеличится до 15%. Такую задачу поставила губернатор Наталья Комарова в ежегодном обращении к жителям региона, представителям общественности и депутатам окружной думы.

"В бюджете автономного округа на 2017 год предусмотрены средства в объеме 1,48 миллиарда рублей для передачи негосударственным организациям на оказание услуг в социальной сфере. В автономном округе созданы все условия для достижения заданного губернатором показателя по доведению доли НКО на рынке социальных услуг до 15%", — рассказали в департаменте экономического развития Югры.

Отмечается, что число поставщиков социальных услуг в окружном реестре за полтора года выросло почти в пять раз. В настоящее время в нем состоят 163 организации, из которых две трети — негосударственные.

Увеличение доли НКО на этом рынке, как подчеркивают в правительстве Югры, будет связано с расширением до 45 пунктов перечня услуг, которые планируется передать негосударственным организациям.