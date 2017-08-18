Задний ход. «Мегафон» отозвал свое заявление против ФАС

«МегаФон» отозвал из арбитража заявление против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в рамках дела по тарифам на внутрироссийский роуминг, сообщает «Коммерсант».

«Ходатайством от 17 августа заявитель уведомил суд об отзыве заявления. В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», — говорится в определении суда в картотеке арбитражных дел. О причинах отзыва не сообщается.

Компания подала заявление в Арбитражный суд Москвы 15 августа.

На прошлой неделе ФАС возбудила дела в отношении четырех крупнейших сотовых операторов — МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2. ФАС подозревает их в установлении и поддержании монопольно высоких цен в национальном роуминге. Операторам грозит не только штраф, но и взыскание «необоснованно полученного дохода».