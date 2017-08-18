Российские туристы интересуются о возможности аннулировать оплаченные туры в Испанию, после произошедших там терактов

Российские туристы начали активно интересоваться о возможность аннулировать или перенаправить оплаченные туры в Испанию после произошедших там терактов, сообщают «Ведомости».

«В некоторых турфирмах, далеко не во всех, предлагающих туры в Испанию и, в частности, в Барселону, зафиксированы звонки от туристов, которые должны в ближайшие дни отправиться в Каталонию. Они спрашивают о возможности аннулировать или перенести тур», – сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, в сложивщейся ситуации каталонские отели могут снимать бронь без штрафов, либо с небольшими штрафами, что бы сохранить лояльность российского рынка.

Стоит отметить, что реальных аннуляций зарегистрировано ещё не было. «Но реальных аннуляций нет и массовых обращений также нет. Объясняется это еще и тем, что сезон практически продан, на ближайшие даты вылетов в Барселону мало», – пояснила она.

Напомним, что накануне 17 августа в результате теракта в Барселоне погибли 13 человек и 119 человек получили травмы различной степени тяжести.