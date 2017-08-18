Большинство россиян считают, что свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания

Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают, что свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания, однако лишь 9 процентов из них считают необходимым праздновать его роскошно и богато, сообщают «Ведомости».

Большая часть считает, что к торжеству нужно относиться адекватно и по финансовым возможностям и всего лишь 11 процентов россиян заявили, что регистрация брака вообще не обязательна.

Топ-3 народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда: регистрация в ЗАГСе (75 процентов), родные и друзья (61 процент) и праздничные наряды жениха и невесты – т. е. подвенечное платье и костюм (59 процентов).

Далее следуют: