Большинство россиян считают, что свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания

Абсолютное большинство россиян (86 процентов) считают, что свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания, однако лишь 9 процентов из них считают необходимым праздновать его роскошно и богато, сообщают «Ведомости».
Большая часть считает, что к торжеству нужно относиться адекватно и по финансовым возможностям и всего лишь 11 процентов россиян заявили, что регистрация брака вообще не обязательна.
Топ-3 народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда: регистрация в ЗАГСе (75 процентов), родные и друзья (61 процент) и праздничные наряды жениха и невесты – т. е. подвенечное платье и костюм (59 процентов).
Далее следуют:
- праздничное застолье для молодоженов и гостей в ресторане, дома или в другом месте (56 процентов);
- прогулка и фотографирование жениха и невесты перед застольем и свадебный торт (по 47 процентов);
- подарки гостей молодоженам (46 процентов);
- тамада, развлекающий на свадьбе шутками и конкурсами (43процента);
- выкуп невесты и проезд украшенного автомобильного кортежа с женихом и невестой (по 38 процентов);
- праздничная дискотека (34 процента);
- церковное венчание или другая соответствующая религиозная церемония (31 процент).
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00