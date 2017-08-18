Число жертв теракта в Барселоне выросло до 14 человек

Число погибших в результате терактов в Испании возросло до 14, сообщает РИА Новости.

"Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что женщина, находившаяся в критическом состоянии в больнице Хуана XXIII, скончалась", — говорится в заявлении полиции Каталонии.

Накануне в Испании произошло два теракта. Ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее. На преступниках были пояса смертников, оказавшиеся муляжами. Среди пострадавших также одна россиянка, ее здоровью ничто не угрожает.

Ранее фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещенная в России организация). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.