Почта России планирует открыть не менее 500 отделений нового формата. Время приёма граждан сократиться до 2-3 минут

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что «Почта России» планирует открыть не менее 500 почтовых отделений нового формата в 2018 году, сообщают «Ведомости».

«В России на данный момент несколько десятков таких отделений уже открыто. Стоимость отделения зависит от его класса, обычно это 10-15-20 млн руб. Если брать нашу адресную программу, то, например, на 2017 г. мы запланировали открыть еще порядка нескольких десятков таких отделений, а в 2018 г. мы хотим открыть не менее 500 таких отделений, – сказал Подгузов журналистам, после открытия первого в Нижнем Новгороде отделения такого формата. –То есть на круг это довольно-таки большая сумма – несколько миллиардов рублей ежегодно мы будем инвестировать в «отделения почтовой связи будущего».

«Это новое лицо «Почты России» – современное, мобильное, на мой взгляд, очень приятное. Действительно, здесь будут предоставляться услуги по новому стандарту. Мы считаем, что таких отделений должно быть, как минимум, несколько тысяч в нашей стране, поэтому в последующие годы мы усилим темпы по введению в строй новых отделений», – сказал гендиректор «Почты России».

Отмечается, что обслуживание одного клиента занимает порядка 8 минут, в новых отделениях это время должно сократиться до 2-3 минут.