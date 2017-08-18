Сургутянка, впавшая в кому на отдыхе в Туриции, проходит лечение в больнице имени С.С.Юдина

Пресс-служба департамента здравоохранения Югры сообщила, что эвакуация сургутской туристки из Турции состоялась. 34-х летнюю жительницу Сургута доставили в г. Москву, чартерным авиарейсом.

Во время перелета женщину сопровождали врачи-реаниматологи. А сейчас она находится в городской клинической больнице имени С.С.Юдина. Где и будет проходить лечение. Специалисты решат вопрос о сроках её возвращения на родину после установления клинического диагноза и составления прогнозов.

Стоит отметить, что югорские медики держат на контроле данную ситуацию и поддерживают связь с московскими коллегами. А лечение осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что глава города Вадим Шувалов получил от МЧС информацию по транспортировке Кристины Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции.