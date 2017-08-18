Победители регионального конкурса «Лидер бизнеса Югры» не только получат почетное звание, но и возможность сразиться за национальную премию «Золотой меркурий». ТПП Югры представит на всероссийский конкурс лучшие малые предприятия округа в нескольких отраслях.

Совет конкурса определит победителей в различных сферах бизнеса – от строительства до АПК, от сферы услуг до промышленного производства: всего 38 номинаций. Победители получают не только престижное звание, но и ценные призы, а также право использования эмблемы конкурса в рекламных целях. Представляет на всероссийский этап конкурса претендентов Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно вручается Торгово-промышленной палатой при поддержке Госдумы, Совета Федерации и Минэкономразвития РФ. Торжественная церемония награждения традиционно проходит в День российского предпринимательства.

Отметим, что подать заявку на региональный этап вы можете уже сейчас. Отбор заявок на «Лидер бизнеса Югры-2017» будет проходить до 31 октября 2017 года. Чтобы принять участие, необходимо оформить пакет документов и отправить его в ТПП Югры. Скачать заявку и положение о конкурсе вы можете на сайте www.ltulbu.tppugra.ru, а также в прикрепленных файлах. Подробности узнавайте по телефону (3467) 371-445 или e-mai: ltpphmao@tpphmao.ru.

О «ЛИДЕРЕ БИЗНЕСА ЮГРЫ»

«Лидер бизнеса Югры» – это конкурс, который идеально подходит для амбициозных компаний, которые занимают доминирующее положение на рынке. Жюри оценивает не только продукцию, но и социально-экономические показатели предприятий, их конкурентоспособность, выход на международный рынок, создание рабочих мест и среднюю заработную плату. Победители конкурса представляют Югру на всероссийском уровне и могут претендовать на национальную премию в области предпринимательской деятельности. Конкурс проходит ежегодно с 2003 года при поддержке Правительства ХМАО – Югры.



