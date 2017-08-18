Как в Сургутском районе до конца года полностью ликвидируют балки

В конце июля стало известно, что администрация Сургутского района собирается до конца года полностью избавиться от приспособленных к проживанию построек, в простонародье известных как балки. Помощь пришла из округа — региональный бюджет выделил 430 миллионов рублей для окончательного решения вопроса.

Для сравнения — директор департамента имущественных и земельных отношений района Юлия Маркова в интервью «НГ» рассказала, что муниципальная программа по ликвидации балков составляет 31 миллион рублей. Почти полмиллиарда рублей из округа, как рассчитывают чиновники, позволят полностью ликвидировать балочный массив в Сургутском районе.

Участвовать в программе смогут жители, зарегистрированные в балках до 1 января 2012 года. Технически все будет выглядеть так: человеку необходимо прийти в департамент имущественных и земельных отношений района (на Энгельса, 10) с паспортом, СНИЛС, ИНН и заявлением о замене жилья. После этого он получит на руки гарантийное письмо и у него будет 40 дней на поиск нового дома, с возможностью продления еще на 20. Найдя искомое жилье, участник программы отправляет заявку в департамент, и деньги сразу перечисляются на счет продавца. Географическое ограничение на новое жилье только одно — оно должно находиться на территории округа. Но времени у жителей балков немного.

«Мы постарались максимально упростить все процедуры, так как программа действует только до конца года, а если точнее — до 20 декабря люди должны отправить свои заявки на покупку жилья. Поэтому мы призываем жителей не затягивать вопрос и подавать документы сейчас», — рассказывает Юлия Маркова.

Опасения, что департамент имущественных и земельных отношений окажется завален бумажной работой из-за наплыва желающих заменить свои балки на нормальное жилье, беспочвенны, уверяет Маркова. По ее словам, чиновники осознают уникальность шанса, выпавшего для района, и готовы к интенсивной работе.

Вся сумма, то есть 430 миллионов рублей, предназначена только для решения проблемы балков, потратить ее на фонд ветхого жилья не получится по условиям программы. Для ликвидации всего аварийного жилья потребуются куда более серьезные деньги.

«Для того чтобы полностью ликвидировать ветхое и аварийное жилье в районе, потребуется около 23 миллиардов рублей. Но проблема в том, что здесь не все зависит от нас. Для расселения людей нужно новое жилье, а соответственно, темпы строительства должны быть высокими», — объясняет Юлия Маркова.

Подводя итог, можно сказать, что Сургутский район стоит на пороге окончательного решения проблемы балков. Единственным препятствием может оказаться ставшая уже традиционной привычка населения откладывать все на последний момент.