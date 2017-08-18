Роскомнадзор: количество мата в СМИ сократилось почти в 5 раз за два года

Согласно данным Роскомнадзора использование нецензурной лексики в СМИ с 2015 года сократилось почти в пять раз, сообщает «ТАСС».

«Согласно статистическим данным, отмечается снижение использования ненормативной лексики СМИ: 2015 г. – 47 предупреждений по нецензурной брани, 2016 г. – 34 предупреждения, в 2017 г. – 10 предупреждений», – сказал собеседник агентства.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика связана с повышением ответственности редакций СМИ.

Напомним, что публикация материалов, содержащих нецензурную брань, запрещена статьей закона «О средствах массовой информации».