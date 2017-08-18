Два вартовчанина выступят на первенстве Европы по гребному слалому

Два спортсмена из Нижневартовска выступят на первенстве Европы по гребному слалому, которое проходит в немецком Хоэнлимбурге с 17 по 20 августа.

Победители всероссийских и международных соревнований Сергей Комков и Павел Котов вошли в состав сборной России. Всего в борьбе за медали чемпионата сразятся более 300 участников в возрасте до 23 лет из 29 стран.