Два вартовчанина выступят на первенстве Европы по гребному слалому

Два спортсмена из Нижневартовска выступят на первенстве Европы по гребному слалому, которое проходит в немецком Хоэнлимбурге с 17 по 20 августа.
Победители всероссийских и международных соревнований Сергей Комков и Павел Котов вошли в состав сборной России. Всего в борьбе за медали чемпионата сразятся более 300 участников в возрасте до 23 лет из 29 стран.
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00