Через медицинский фильтр в Нягани прошло около 500 детей

Медицинские работники БУ «Няганская городская детская поликлиника» продолжают сопровождать летний отдых детей.Помимо работы на летних оздоровительных площадках, организованных на территории города, сотрудники учреждения ведут так называемые медицинские фильтры.

За три смены летнего отдыха специалистами отделения организации медицинской помощи детям и подросткам были осмотрены и допущены к выезду за пределы Нягани 19 групп, общей численностью в 494 ребенка. Через фильтр для прибывающих в город прошло девять групп, с численностью в 280 детей.

«Разницы в осмотре выезжающих детей и детей, приезжающих с отдыха, абсолютно нет. Проверяем на простудные заболевания, такие как кашель, насморк, ангина, и кожные (педикулез, чесотка). Выясняем, есть ли жалобы на здоровье. И по опыту многих лет, знаем, что дети с выездного отдыха чаще всего возвращаются с простудными заболеваниями: фарингитами и назофарингитами», - рассказала Вероника Максимовская, заведующая ООМПДиП.

Медицинские фильтры продолжаются. В течение августа с отдыха вернутся еще 214 юных няганцев. Действуют и четыре городские оздоровительные площадки. Две из них расположены на базе детских дошкольных учреждений и две - на базе Центра спортивной подготовки.