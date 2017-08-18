Сбербанк отметил, что количество заявок на ипотеку увеличилось более чем на 30 процентов после снижения ставок

После снижения ставок на ипотечные кредиты, сбербанк отметил, что за неделю прирост заявок на ипотеку увеличился в три раза, сообщают «Ведомомсти».

«За неделю прирост заявок на ипотеку увеличился в три раза. Количество заявок увеличилось более чем на 30 процентов», – заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Резкому росту не помешал даже тот факт, что снижение ипотечных ставок произошло в августе, когда спрос на ипотеку традиционно падает.

Напомним, что сбербанк России снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процента при покупке новостроек и квартир на вторичном рынке. Таким образом, новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10 процентов, а на вторичном рынке 8,9-10 процентов