Президентская библиотека развивает сотрудничество с Югрой

Президентская библиотека развивает взаимодействие с Югрой. В рамках соглашения, подписанного в 2013 году, в округе уже открыты представительства библиотеки в Ханты-Мансийске, Мегионе и Урае.

Документ предусматривает дальнейшее открытие представительств, осуществление научно-образовательной и культурно-просветительской деятельности, в том числе организацию и проведение совместных конференций, выставок, семинаров и других мероприятий, обмен опытом, взаимное пополнение фондов. Особое внимание при этом уделяется отбору ценных документов, имеющих большое историко-культурное значение.

Для Президентской библиотеки это направление работы является одним из ключевых. Особое место в фонде учреждения занимают регионоведческие электронные коллекции, в которых представлены материалы обо всех 85 субъектах нашей страны. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: страницы истории», которая включает исследования, очерки, официальные документы, архивные, статистические, изобразительные и аудиоматериалы, характеризующие административное, социально-экономическое и культурное положение территорий (конца XVIII - начала XXI вв.), входящих в состав современного округа.