Администрация Сургута собирает «цветные» машины. К чему бы это?

Администрация города Сургута приглашает всех владельцев белых, синих и красных автомобилей принять участие в автопробеге ко дню Государственного флага РФ.
Мероприятие состоится 22 августа:
- 18:00 – 19:00 – построение автоколонны у МАУ «Ледовый Дворец спорта».
- 19:00 – начало движения, по прибытию автоколонны на финишную точку к МАУ «Ледовый Дворец спорта» – состоится дрифт-шоу с участием сургутских дрифт-клубов.
Суть акции – построение белых, синих и красных легковых автомобилей в единую колонну и проезд по маршруту МАУ «Ледовый Дворец спорта» - Югорский тракт – перекресток Югорского тракта и ул. Югорской – перекресток улиц Киртбая и Югорский тракт - МАУ «Ледовый Дворец спорта».
Дополнительную информацию можно узнать по телефону – 28-31-09 – Центр молодежных инициатив МБУ «Вариант».