В Сургуте идет прием заявок на всероссийский конкурс чтецов

27 августа в Центральной городской библиотеке Сургута пройдет отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Победитель представит наш город в полуфинале в Екатеринбурге, где поборется за выход в финал, который пройдет в Москве.

Заявку на участие можно оформить на сайте конкурса www.biblioring.ru. Для этого необходимо заполнить анкету, а также быть совершеннолетним. Подробную информацию о конкурсе сургутяне могут получить по телефону 28-62-53 у местного координатора проекта Натальи Матвиенко.