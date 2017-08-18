Ребенок, травмированный в палаточном лагере Кондинского района, «чувствует себя удовлетворительно»

Начальник управления опеки и попечительства Югры Елена Немчинова прокомментировала ситуацию, травмирования ребенка в детском палаточном лагере, расположенном в Кондинском районе, сообщает «Департамент общественных и внешних связей Югры».

«Ребенок был доставлен в Кондинскую больницу, где был прооперирован. Затем санавиацией пострадавший доставлен в Нижневартовск. Сегодня мальчик чувствует себя удовлетворительно, он уже разговаривает, передвигается. С ним в больнице находится мама. Органами местного самоуправления семье оказана единовременная материальная помощь, а также единовременная помощь из бюджета субъекта автономного округа, – рассказала Елена Немчинова. – Сегодня рассматривается вопрос о его выписке домой к концу недели, в крайнем случае - в понедельник».

Стоит отметить, что на сегодняшний день палаточный лагерь прекратил свою работу, а в адрес главы администрации Кондинского района направлены письма о наказании виновных.

«Мы увидели халатность со стороны руководителей лагеря, она подтверждается абсолютно точно», – подчеркнула Елена Немчинова.

Добавим, что в лагере была проведена инспекционная проверка, которая выявила ряд нарушений, в том числе для безопасности находящихся там детей.

Напомним, происшествие случилось 9 августа 2017 года на территории детского туристического палаточного лагеря в Кондинском районе.