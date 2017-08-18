На автодороге Сургут-Лянтор перевернусь машина. Пострадали 5 человек // ФОТО

16 августа на 42 км автодороги Сургут-Лянтор произошло ДТП, в котором водитель машины «Шкода Октавиа» при торможении на перекрестке не справился с управлением и машину опрокинуло в кювет. Пострадали водитель и четверо пассажиров, в частности, 36-летний мужчина, а также молодой парень и две девушки, сообщает «пропаганда ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району».

Автоинспекторы обращаются к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах.