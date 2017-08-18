Число пострадавших в результате теракта в Барселоне возросло до 119 человек. Пострадали граждане 18 стран

По последним данным в результате теракта в Барселоне 119 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс»

Пострадали граждане 18 стран, по данным телеканала SkyNews, речь идет о гражданах и подданных Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

Напомним, что 17 августа сообщалось, что в результате теракта погибли 13 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».