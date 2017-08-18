Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с терактом в Барселоне и призвал объединяться «против сил террора»

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI «в связи с трагическими последствиями» теракта в Барселоне, сообщают «Ведомости».

Также президент передал слова сочувствия родным и близким, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан, – заявил Путин. – Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора».

«Уверены, этому злу нет оправдания, – говорится в микроблоге министерства. – Скорбим вместе с вами».

Напомним, что накануне автофургон врезался в прохожих в центре Барселоны. Испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны.