Для рыбаков Югры установили суточный лимит на вылов рыбы

Минсельхоз России определил суточные лимиты вылова рыбы рыболовами-любителями в Югре.

Например, тугуна можно выловить на 3 кг; лимит вылова хариуса сибирского также равен 3 кг; язя, щуки, налими, судаки (суммарно) – 10 кг; окуня, плотвы, ельца, карася (суммарно) – 30 кг. При этом общая суточная норма вылова составляет не более 30 кг. Неважно, поймал рыбак десять мелких рыбешек или одну большую, вес не должен превышать этот показатель.

Лимиты также вступили в силу в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономнов округе и ряде других регионов.