США и Япония усиливают альянс «на фоне угрозы Северной Кореи»

США и Япония объявили о расширении сотрудничества по северокорейской проблеме, сообщают Ведомости со ссылкой на Reuters.

«Любое инициирование военных действий будет сопровождаться эффективным и подавляющим ответом», – предупредил шеф Пентагона Джеймс Мэттис

«На фоне угрозы Северной Кореи мы договорились увеличить давление (на Пхеньян) и усилить способности альянса», – подтвердил его коллега министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы вынудить КНДР к переговорам, но «вести их нужно с пониманием того, что новый раунд приведет к другому результату, чем раньше», – отметил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Нет смысла вести диалог ради диалога. Япония, США и Южная Корея едины во мнении на этот счет», – продолжил тему министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Заместитель посла КНДР в США Ким Ин Рионг заявили, что северная Корея не станет вести переговоры о своей ядерной программе. «КНДР никогда не поместит тему самооборонительного ядерного сдерживания на стол переговоров» до тех пор, пока «сохраняется ядерная угроза и враждебная политика со стороны США», – сказал заместитель посла КНДР в США Ким Ин Рионг.

Представитель дипмиссии Северной Кореи заявил генсеку ООН, что «США начали полномасштабную провокацию против КНДР во всех областях – политической, экономической и военной, ничто не может изменить волю и решимость армии и народа КНДР реагировать, принимая решительные ответные меры».

Напомним, что Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Эксперты ожидают, что экспортные доходы страны могут снизиться на треть. Сейчас они составляют $3 млрд.