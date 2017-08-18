Предприниматели Югры могут приобрести кассы «Эвотор» в Сбербанке

Югорские предприниматели могут приобрести в Сбербанке смарт-терминал «Эвотор». Это компактное устройство на базе планшета подключается к интернету и передает всю необходимую информацию в налоговую службу через операторов фискальных данных.

«Смарт-терминал – это бизнес будущего, умная касса, которая действительно помогает предпринимателю экономить средства и время. Устройство помогает контролировать остатки товаров, делать анализ продаж, предоставлять клиентам скидки, передавая всю информацию о продажах в программу «1С онлайн». «Эвотор» позволяет управлять бизнесом из любой точки мира, для этого достаточно зайти в личный кабинет», – рассказывает начальник отдела торгового эквайринга Сургутского отделения Сбербанка Ирина Уханова.

В продаже представлены смарт-терминалы в разных комплектациях – с возможностью подключения денежного ящика, сканера штрихкодов, с функцией пинпад для приема карт и другими периферийными устройствами, которые подключаются при помощи USB-порта.

Онлайн-кассу «Эвотор» можно приобрести, заполнив заявку на сайте, либо в офисах банка, расположенных по адресам:

- г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 45, тел: 8(3467)303398, 303405

- г. Сургут, ул. Дзержинского 5, тел: 8 (3462) 284 333, доб. 162, 240, 177;

- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная 10, тел: 8(3466) 498196 .

- г. Нягань, ул. Загородных, 26 тел.: 8(34672) 66044

«Напомним, что с 1 июля в соответствии с требованиями закона о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ все старые кассовые аппараты должны быть заменены на онлайн-кассы. Порядка 4 тысяч предпринимателей и юридических лиц города Сургута уже пользуются техникой нового образца. Мы регулярно проводим проверки и выявляем тех, кто еще не установил онлайн-кассы», – отметила заместитель начальника ИФНС по г. Сургуту ХМАО - Югры Людмила Вяткина.