Официально. Власти Барселоны признали происшествие терактом

Испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны, пишет "Медуза".

Согласно трансляции на сайте издания, погибли как минимум три человека (данные прессы), пострадали 20-25 человек (официальные данные).

Очевидцы сообщили о стрельбе неподалеку от места теракта. Кроме того, водитель грузовика, который скрылся с места происшествия, взял заложников в турецком кафе. Есть ли у него сообщники, неизвестно.