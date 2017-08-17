Официально. Власти Барселоны признали происшествие терактом

Испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны, пишет "Медуза".
Согласно трансляции на сайте издания, погибли как минимум три человека (данные прессы), пострадали 20-25 человек (официальные данные).
Испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны, пишет "Медуза".
Согласно трансляции на сайте издания, погибли как минимум три человека (данные прессы), пострадали 20-25 человек (официальные данные).
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