Во Внуково самолет "ЮТэйр" протаранил ограждение

В аэропорту Внуково буксируемый из ангара самолет авиакомпании "ЮТэйр" врезался в ограждение, передает "Российская газета".
Как уточняет "Лента.ру", это произошло во время буксировки борта из ангара. У самолета отказали тормоза, и он хвостом протаранил ограждение VIP-терминала. Boeing-767 получил сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций.
Пострадавших нет. На работе аэропорта это происшествие никак не сказалось.
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