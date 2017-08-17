Во Внуково самолет "ЮТэйр" протаранил ограждение

В аэропорту Внуково буксируемый из ангара самолет авиакомпании "ЮТэйр" врезался в ограждение, передает "Российская газета".

Как уточняет "Лента.ру", это произошло во время буксировки борта из ангара. У самолета отказали тормоза, и он хвостом протаранил ограждение VIP-терминала. Boeing-767 получил сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций.

Пострадавших нет. На работе аэропорта это происшествие никак не сказалось.