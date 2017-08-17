Автофургон врезался в прохожих в центре Барселоны

В центре Барселоны в районе улицы Рамбла фургон врезался в прохожих на улице. Водитель после столкновения вышел из автомобиля и скрылся, сообщает "Медуза".

По предварительным данным, погибло два человека. Полиция пока не выдвигала версию теракта. В окрестностях закрыты станции метро и наземного транспорта.

Как уточняют "Ведомости", местные власти пока не рассматривают версию теракта. За рулем мог находиться наркоторговец, однако официального подтверждения этой информации пока нет.