Палаточный лагерь в Югре, на территории которого ранили ребенка, закрыт

Палаточный лагерь в Югре, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок, закрыт. Об этом сообщила замдиректора департамента соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа Елена Немчинова.

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ выявили грубые нарушения правил безопасности в работе лагеря. В частности, здесь не работала кнопка вызова экстренных служб, нашлись просроченные лекарства и медицинские средства. Отмечается, что у детей был свободный доступ к ножам и топорам.



Напомним, что что 9 августа на территорию лагеря пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, он начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован.

Против молодого человека было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также следователи возбудили уголовное дело против директора палаточного лагеря.

Раненный ребёнок уже может разговаривать и передвигаться. К концу недели его, возможно, выпишут из больницы.