В Тюмени двухлетний малыш выпал из окна и погиб

Накануне вечером в Тюмени из окна четвертого этажа дома по улице Чернышевского выпал двухлетний ребенок. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17.01, бригада была на месте через 10 минут. "Ребенка с подозрением на черепно-мозговую травму врачи попытались доставить в больницу. Проводились длительные реанимационные мероприятия, в том числе и в больнице. Но, к сожалению, травмы были несовместимы с жизнью", – рассказали в пресс-службе областного депздрава.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Отмечается, что мальчик остался без внимания взрослых.

Это далеко не первый случай в областном центре за последние месяцы. Так, в июле четырехлетний ребенок погиб после падения из окна девятого этажа. В конце июня малыш полутора лет упал с третьего этаж - его жизнь удалось спасти.



