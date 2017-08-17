"Вопреки сообщениям в СМИ и соцсетях". Росприроднадзор опровергает факт экокатастрофы на Ван-Еганском месторождении

Вопреки сообщениям в социальных сетях и некоторых СМИ, никакой экологической опасности пожар на скважине 1825 кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения сегодня не представляет. Об этом заявил руководитель окружного управления Росприроднадзора Роман Мишенин.

По его словам, такие возгорания уже случались и специалисты имеют представление, какие вещества выбрасываются в атмосферу. "Росгидрометом ведется мониторинг состояния окружающей среды. По состоянию на 16 августа есть данные об окиси углерода, это угарный газ, превышение в Нижневартовске по данному веществу не установлено. Специалистами уже проводился и отбор проб почвы на предмет превышения радиационного фона, но его не установили. Кроме того, исследовался атмосферный воздух. По предварительным данным, превышения радиационного фона также не установлено", - сказал руководитель ведомства.

Мишенин также подметил, что управлением у СМИ затребованы сведения и материалы, на основании которых они делают такие выводы. "Мы к ним очень внимательно отнесемся и изучим, после чего дадим дополнительные комментарии", - предупредил он.

Напомним, что пожар на месторождении не могут потушить уже неделю. В результате инцидента восемь человек попали в больницу.