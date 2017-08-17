Мало им сайта. Хакеры взломали соцсети HBO

Хакеры взломали ее аккаунты в Facebook и Twitter. Как сообщают "Ведомости", ответственность за взлом взяла на себя группа OurMine.

В аккаунтах HBO она разместила сообщения о том, что просто тестирует системы защиты компании, и предложила с ней связаться. Вскоре после этого некоторые посты в аккаунтах компании исчезли.

Напомним, в начале августа, неизвестные взломали сайт телеканала и украли сценарии четвертой серии седьмого сезона «Игры Престолов», которая тогда ещё не вышла в эфир. Кроме того, злоумышленникам достались опубликовали персональную информацию актеров, играющих в седьмом сезоне сериала. Всего, по словам хакеров, им досталось больше терабайта информации.